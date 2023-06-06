Развожаев: повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя
- РИА Новости
«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся», — написал он в Telegram.
Развожаев пояснил, что Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды находится на максимуме.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.
По его словам, из-за повреждения верхней части Каховской ГЭС возможны проблемы с поставкой воды в Крым.