Развожаев: повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя

На водоснабжении Севастополя повреждения Каховской ГЭС не скажутся, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся», — написал он в Telegram.

Развожаев пояснил, что Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды находится на максимуме.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

По его словам, из-за повреждения верхней части Каховской ГЭС возможны проблемы с поставкой воды в Крым.