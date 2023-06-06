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В отношении экс-главы Минздрава Приангарья возбудили дело

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Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

«Возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Сандаков для легализации полученных в виде взяток 8 млн рублей провёл операции с ценными бумагами, а затем купил квартиру в Москве.

20 апреля Басманный суд отправил на два месяца под арест бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями.

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