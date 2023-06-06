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Двое мужчин вывезли из Хабаровска в Нидерланды и КНР 16 тонн бивней мамонта контрабандой

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Двое россиян вывезли из Хабаровска в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта контрабандой.

«Двое мужчин... 16 тонн бивней мамонта незаконно вывезли в Китай и Нидерланды. Стоимость контрабанды составила 192,4 млн рублей, что считается крупным размером», — приводит РИА Новости сообщение Хабаровской таможни.

Для получения разрешения на вывоз бивней преступники предоставили в Минкульт региона ложные сведения о месте добычи бивней.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее пограничники обнаружили трёх краснокнижных птенцов в фуре водителя из Узбекистана на КПП Озинки в Саратовской области.

Птенцов отдали специалистам из национального парка «Хвалынский», где они будут в безопасности.

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