Пограничники в Саратове поймали контрабандиста с птенцами краснокнижного степного орла
- РИА Новости
Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления.
«Три детёныша степного орла подали голос из отсека для инструментов, и их заметили сотрудники службы», — сказано в материале.
Отмечается, что контрабандисту может грозить до семи лет лишения свободы за провоз редких животных.
Птенцов отдали специалистам из национального парка «Хвалынский», где они будут в безопасности.