Пограничники в Саратове поймали контрабандиста с птенцами краснокнижного степного орла

Пограничники обнаружили трёх краснокнижных птенцов в фуре водителя из Узбекистана на КПП Озинки в Саратовской области.

Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления.

«Три детёныша степного орла подали голос из отсека для инструментов, и их заметили сотрудники службы», — сказано в материале.

Отмечается, что контрабандисту может грозить до семи лет лишения свободы за провоз редких животных.

Птенцов отдали специалистам из национального парка «Хвалынский», где они будут в безопасности.