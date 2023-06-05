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Пограничники в Саратове поймали контрабандиста с птенцами краснокнижного степного орла

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Пограничники обнаружили трёх краснокнижных птенцов в фуре водителя из Узбекистана на КПП Озинки в Саратовской области.
Пограничники в Саратове поймали контрабандиста с птенцами краснокнижного степного орла
  • РИА Новости

Об этом пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления.

«Три детёныша степного орла подали голос из отсека для инструментов, и их заметили сотрудники службы», — сказано в материале.

Отмечается, что контрабандисту может грозить до семи лет лишения свободы за провоз редких животных.

Птенцов отдали специалистам из национального парка «Хвалынский», где они будут в безопасности.

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