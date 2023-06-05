Участниками «Школы профориентации для родителей» в Подмосковье стали более 100 человек

Участниками нового проекта «Школа профориентации для родителей» в Московской области стали более 100 человек.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на начальника отдела профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки Центра занятости населения Московской области Дарью Шереметьеву.

«Проект существует всего полтора месяца, и за это время его участниками стали более 100 человек. Это неплохая цифра. Если говорить о главной цели проекта, то мы хотим, чтобы в нашем обществе было больше высококвалифицированных специалистов, которые увлечены своей профессией и стремятся непрерывно развиваться в выбранном направлении», — сказала Шереметьева.

По её словам, цель проекта — помочь семьям во время профессионального выбора подростка.

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