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Участниками «Школы профориентации для родителей» в Подмосковье стали более 100 человек

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Участниками нового проекта «Школа профориентации для родителей» в Московской области стали более 100 человек.
Участниками «Школы профориентации для родителей» в Подмосковье стали более 100 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на начальника отдела профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки Центра занятости населения Московской области Дарью Шереметьеву.

«Проект существует всего полтора месяца, и за это время его участниками стали более 100 человек. Это неплохая цифра. Если говорить о главной цели проекта, то мы хотим, чтобы в нашем обществе было больше высококвалифицированных специалистов, которые увлечены своей профессией и стремятся непрерывно развиваться в выбранном направлении», — сказала Шереметьева.

По её словам, цель проекта — помочь семьям во время профессионального выбора подростка.

Ранее руководитель школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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