В селе Глотово 14-летний мальчик получил контузию из-за взрыва украинского снаряда

В приграничном селе Глотово (Белгородская область) 14-летний мальчик получил контузию из-за взрыва украинского снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — написал он.

Также в селе снарядом повреждены хозпостройки и дом.

В населённых пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка от сегодняшних обстрелов повреждений нет, отметил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в приграничном селе Новая Таволжанка, по последним данным, оставались около 100 жителей, сейчас зайти в населённый пункт и уточнить данные нельзя из-за обстрелов.