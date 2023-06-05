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В селе Глотово 14-летний мальчик получил контузию из-за взрыва украинского снаряда

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В приграничном селе Глотово (Белгородская область) 14-летний мальчик получил контузию из-за взрыва украинского снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Глотово 14-летний мальчик получил контузию из-за взрыва украинского снаряда
  • РИА Новости

«В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — написал он.

Также в селе снарядом повреждены хозпостройки и дом.

В населённых пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка от сегодняшних обстрелов повреждений нет, отметил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в приграничном селе Новая Таволжанка, по последним данным, оставались около 100 жителей, сейчас зайти в населённый пункт и уточнить данные нельзя из-за обстрелов.

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