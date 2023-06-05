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Автоэксперт Канаев рассказал о неполадках машины, которые нельзя игнорировать

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Автоэксперт Сергей Канаев рассказал о неполадках машины, которые указывают на то, что движение следует немедленно прекратить. Одним из таких поводов он назвал люфт рулевого колеса.
Автоэксперт Канаев рассказал о неполадках машины, которые нельзя игнорировать
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«Машина виляет, вы не можете её удержать. Поворачиваете руль в одну сторону, а машину несёт то в одну, то в другую. Вы не можете управлять автомобилем», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

По его словам, ещё одной серьёзной неполадкой является отказ тормозов.

«Если у вас механика, то включаете постепенно ниже, ниже передачу. А дальше подключаем ручник. А если машина-автомат, нужно потихоньку останавливать её ручным тормозом», — уточнил Канаев.

Ранее газета «Известия» сообщала, что рынок новых легковых авто в России вырос в 2,6 раза в мае.

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