Белгородский Минздрав опроверг сообщения о стационарах, переполненных ранеными военными

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о том, что в регионе стационары переполнены ранеными военными.

Как он сообщил в своём Telegram-канале, в сети распространяется недостоверная информация о том, что стационары медицинских организаций в Белгородской области переполнены ранеными военнослужащими и поэтому всех пациентов выписывают раньше положенного.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается», — написал Иконников.

Ранее власти Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения и всеобщей мобилизации на территории региона.