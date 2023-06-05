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Белгородский Минздрав опроверг сообщения о стационарах, переполненных ранеными военными

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Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о том, что в регионе стационары переполнены ранеными военными.
Белгородский Минздрав опроверг сообщения о стационарах, переполненных ранеными военными
  • РИА Новости

Как он сообщил в своём Telegram-канале, в сети распространяется недостоверная информация о том, что стационары медицинских организаций в Белгородской области переполнены ранеными военнослужащими и поэтому всех пациентов выписывают раньше положенного.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается», — написал Иконников.

Ранее власти Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения и всеобщей мобилизации на территории региона.

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