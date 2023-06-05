Белгородский Минздрав опроверг сообщения о стационарах, переполненных ранеными военными
- РИА Новости
Как он сообщил в своём Telegram-канале, в сети распространяется недостоверная информация о том, что стационары медицинских организаций в Белгородской области переполнены ранеными военнослужащими и поэтому всех пациентов выписывают раньше положенного.
«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается», — написал Иконников.
Ранее власти Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения и всеобщей мобилизации на территории региона.