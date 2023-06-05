Оперштаб опроверг сообщения о введении военного положения в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба области.
«Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк», — заявили в оперштабе.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что экстренного обращения главы государства Владимира Путина в эфире не было, это произошло в результате взлома некоторых СМИ в регионах.