Оперштаб опроверг сообщения о введении военного положения в Белгородской области

Власти Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения и всеобщей мобилизации на территории региона.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба области.

«Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк», — заявили в оперштабе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что экстренного обращения главы государства Владимира Путина в эфире не было, это произошло в результате взлома некоторых СМИ в регионах.