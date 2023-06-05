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Оперштаб опроверг сообщения о введении военного положения в Белгородской области

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Власти Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения и всеобщей мобилизации на территории региона.
Оперштаб опроверг сообщения о введении военного положения в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба области.

«Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк», — заявили в оперштабе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что экстренного обращения главы государства Владимира Путина в эфире не было, это произошло в результате взлома некоторых СМИ в регионах.

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