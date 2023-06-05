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В Крыму построят три объекта по обработке и захоронению мусора

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В Крыму построят три объекта по обработке, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В Крыму построят три объекта по обработке и захоронению мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«С 2022 по 2024 год в Крыму в рамках нацпроекта «Экология» запланировано строительство трёх объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО», — заявил Аксёнов.

По его словам, за 2022 год ликвидировано более 100 стихийных свалок, высажено более 280 га лесных культур, создано три особо охраняемых природных территории регионального значения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

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