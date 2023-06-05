На портал услуг Тюменской области поступило более 450 тысяч заявлений от жителей с начала года
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
На портале доступно свыше 260 услуг в электронной форме.
«Уже трудно представить жизнь без госуслуг: здесь мы берём справки, записываемся к врачу, получаем паспорт и меняем права. Только за прошлый год тюменцы подали более 1 100 000 онлайн-заявлений», — заявил руководитель Департамента информатизации Станислав Логинов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 300 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2023 года.