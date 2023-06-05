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Нижегородская школа креативных индустрий откроется осенью 2023 года

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Нижегородская школа креативных индустрий начнёт работу осенью 2023 года.
Нижегородская школа креативных индустрий откроется осенью 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Заявки на обучение принимаются до 15 июня, после чего стартует второй этап — 19 и 20 июня кандидатов пригласят на устное собеседование. Специалисты выберут 60 человек.

Учащиеся смогут выбрать одно из трёх направлений, среди которых анимация и 3D-графика, фото и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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