Нижегородская школа креативных индустрий откроется осенью 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Заявки на обучение принимаются до 15 июня, после чего стартует второй этап — 19 и 20 июня кандидатов пригласят на устное собеседование. Специалисты выберут 60 человек.
Учащиеся смогут выбрать одно из трёх направлений, среди которых анимация и 3D-графика, фото и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии.
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