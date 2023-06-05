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В Петербурге задержаны подозреваемые в причастности к убийству главы стройфирмы

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В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в причастности к убийству главы стройфирмы.
В Петербурге задержаны подозреваемые в причастности к убийству главы стройфирмы
  • РИА Новости

«Сегодня в 14:30 сотрудники ОВО по Центральному району совместно с нарядом ГИБДД у Троицкого моста​ по плану «Перехват»​ задержали разыскиваемый автомобиль​ Škoda Rapid, в салоне которого находились​ подозреваемые», — заявили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу и Ленобласти.

Как уточняет РИА Новости, находившиеся в автомобиле мужчина и женщина доставлены в УМВД России​ по Приморскому району.​

По данным издания «Невские новости», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах убийства генерального директора строительной фирмы на Глухарской улице.

Тело 47-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено утром 5 июня на территории одного из строительных объектов.

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