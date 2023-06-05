В Петербурге задержаны подозреваемые в причастности к убийству главы стройфирмы
- РИА Новости
«Сегодня в 14:30 сотрудники ОВО по Центральному району совместно с нарядом ГИБДД у Троицкого моста по плану «Перехват» задержали разыскиваемый автомобиль Škoda Rapid, в салоне которого находились подозреваемые», — заявили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу и Ленобласти.
Как уточняет РИА Новости, находившиеся в автомобиле мужчина и женщина доставлены в УМВД России по Приморскому району.
По данным издания «Невские новости», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах убийства генерального директора строительной фирмы на Глухарской улице.
Тело 47-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено утром 5 июня на территории одного из строительных объектов.