Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Подмосковье подготовили более 200 зон отдыха у воды

Короткая ссылка
В Московской области в этом сезоне будут работать 203 зоны отдыха у воды, 88 из них пригодны для купания, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В Подмосковье подготовили более 200 зон отдыха у воды
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас достаточно серьёзные требования к зонам общественного отдыха такого рода. В обязательном порядке обследуется дно водоёмов, берутся пробы воды и песка, досыпается новый песок, проводится уборка территории, а также делается многое другое для комфортного времяпрепровождения и безопасности наших жителей», — отметил Хайкин.

В частности, после работ по благоустройству открылись зоны отдыха на берегу Живописной бухты в Красногорске и Стахановского озера в Электрогорске.

Ранее НСН со ссылкой на московского мэра Сергея Собянина писала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить