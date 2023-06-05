В Подмосковье подготовили более 200 зон отдыха у воды
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«У нас достаточно серьёзные требования к зонам общественного отдыха такого рода. В обязательном порядке обследуется дно водоёмов, берутся пробы воды и песка, досыпается новый песок, проводится уборка территории, а также делается многое другое для комфортного времяпрепровождения и безопасности наших жителей», — отметил Хайкин.
В частности, после работ по благоустройству открылись зоны отдыха на берегу Живописной бухты в Красногорске и Стахановского озера в Электрогорске.
Ранее НСН со ссылкой на московского мэра Сергея Собянина писала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды.