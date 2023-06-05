Администрация Пушкинского округа напомнила правила безопасности на железной дороге

Администрация городского округа Пушкинский напомнила о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при нахождении на объектах железной дороги.

Как уточнило издание «Вести Подмосковья», запрещено прыгать с пассажирской платформы на пути, приближаться к краю и пересекать ограничительную линию на платформе.

В администрации подчеркнули, что необходимо дождаться разрешённого сигнала светофора вне зависимости от положения и наличия шлагбаума.

«Не отвлекайтесь на музыку в наушниках и экран телефона, не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав», — говорится в заявлении.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог столичного региона.