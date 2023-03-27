Собянин назвал 2023 год беспрецедентным в плане развития железных дорог Московского региона

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог столичного региона.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, мэр рассказал о совместных с РЖД планах запустить МЦД-3 и МЦД-4, а также открыть шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов на действующих МЦД-1 и МЦД-2.

Кроме того, завершается реконструкция транспортно-пересадочного узла «Площадь трёх вокзалов».

Планируется и обновление пассажирской инфраструктуры Курского вокзала, открытие нового городского вокзала Петровско-Разумовская на первом маршруте МЦД.

Ранее телеканал «360» сообщал, что путепровод в Раменском откроют в сентябре 2024 года.