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На Кубани трудоустроят 28 тысяч подростков в 2023 году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году в регионе трудоустроят 28 тыс. подростков, из которых 22 тыс. будут работать во время летних каникул.
На Кубани трудоустроят 28 тысяч подростков в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Школьники смогут заработать первые деньги, получить трудовой опыт, познакомиться с предприятиями различных отраслей. Всё это дисциплинирует и приучает к ответственности. Для нас важно, чтобы у всех, кто хочет с пользой провести лето, была такая возможность», — отметил Кондратьев.

Заявку на трудоустройство можно оставить на портале «Работа в России» или в центре занятости.

Ранее НСН сообщала, что городской проект стажировок для подростков 14—18 лет пройдёт в столице с 19 июня по 11 августа. Он станет одним из спецпроектов «Лета в новом формате».

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