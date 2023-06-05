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Корреспондент RT Жданов рассказал о ситуации в обстреливаемом ВСУ городе Шебекино

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Корреспондент RT Игорь Жданов в эксклюзивном репортаже рассказал о ситуации в обстреливаемом Вооружёнными силами Украины городе Шебекино.

В своём Telegram-канале Жданов рассказал, что с вечера пятницы Шебекино «практически полностью закрыто на въезд для гражданских». Туда пропускают имеющих местную прописку граждан и волонтёров, которые занимаются эвакуацией.

По его словам, съёмочной группе удалось проехать в город и снять происходящую ситуацию. 

«Тут (в сюжете. — RT) самые разные истории. Тех, кто решил остаться. Тех, кто уезжает. Тех, кто ежедневно рискует жизнью, чтобы помочь эвакуироваться. Посмотрите», — заключил он.

Ранее местные власти сообщили, что более 1,1 тыс. квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском городском округе за неделю.

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