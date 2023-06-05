Калужский завод «Кристалл» попросил исключить Jagermeister из параллельного импорта
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в письме компании на имя заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Копия письма есть в распоряжении ТАСС.
В компании напомнили, что с момента запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler «Кристалл» сталкивается с «беспрецедентным и противозаконным давлением» со стороны Mast-Jagermeister.
Ранее стало известно, что немецкий производитель алкоголя Mast-Jägermeister SE подал в арбитражный суд Москвы два иска к калужскому ликёро-водочному заводу «Кристалл».
Первый из них предъявлен к «Кристаллу» и ретейлеру WineStyle. В нём заявлено имущественное требование (сумма не уточняется) и два неимущественных, одно из которых — о запрете (чего не уточняется).
Ответчиками во втором иске указаны «Кристалл» и ретейлер «Красное & Белое». Иск заявлен о защите исключительных прав.
В нём тоже два неимущественных требования и одно имущественное — о взыскании компенсации в размере около 315 млн рублей.