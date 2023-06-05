Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Калужский завод «Кристалл» попросил исключить Jagermeister из параллельного импорта

Короткая ссылка
Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» обратился в правительство России с просьбой исключить травяной ликёр (биттер) германской компании Mast-Jаgermeister из перечня товаров для параллельного импорта.
Калужский завод «Кристалл» попросил исключить Jagermeister из параллельного импорта
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в письме компании на имя заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

В компании напомнили, что с момента запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler «Кристалл» сталкивается с «беспрецедентным и противозаконным давлением» со стороны Mast-Jagermeister.

Ранее стало известно, что немецкий производитель алкоголя Mast-Jägermeister SE подал в арбитражный суд Москвы два иска к калужскому ликёро-водочному заводу «Кристалл».

Первый из них предъявлен к «Кристаллу» и ретейлеру WineStyle. В нём заявлено имущественное требование (сумма не уточняется) и два неимущественных, одно из которых — о запрете (чего не уточняется).

Ответчиками во втором иске указаны «Кристалл» и ретейлер «Красное & Белое». Иск заявлен о защите исключительных прав.

В нём тоже два неимущественных требования и одно имущественное — о взыскании компенсации в размере около 315 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить