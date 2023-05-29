Jägermeister подал два иска к калужскому заводу «Кристалл»

Немецкий производитель алкоголя Mast-Jägermeister SE подал в арбитражный суд Москвы два иска к калужскому ликёро-водочному заводу «Кристалл».

Как уточняет РИА Новости, иски поступили в суд 19 мая.

Первый из них предъявлен к «Кристаллу» и ретейлеру WineStyle. В нём заявлено имущественное требование (сумма не уточняется) и два неимущественных, одно из которых — о запрете (чего не уточняется).

Ответчиками во втором иске указаны «Кристалл» и ретейлер «Красное & Белое». Иск заявлен о защите исключительных прав.

В нём тоже два неимущественных требования и одно имущественное — о взыскании компенсации в размере около 315 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей.