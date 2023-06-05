Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлёте к городу
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой. Информация по повреждениям уточняется», — написал он в Telegram.
4 июня украинские боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Ударами авиации и артиллерии России они были уничтожены.