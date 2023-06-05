Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлёте к городу

Над Белгородом сработали средства ПВО по воздушной цели на подлёте к городу. Известно, что два автомобиля получили повреждения осколками, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой. Информация по повреждениям уточняется», — написал он в Telegram.

4 июня украинские боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Ударами авиации и артиллерии России они были уничтожены.