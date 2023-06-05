МТРК «Мир» сообщила о взломе эфира, вещание уже восстановлено

Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) «Мир» сообщила о взломе эфира, в результате которого была осуществлена незаконная врезка в эфир телеканала и радио «Мир». Об этом пишет ТАСС.

Незаконная врезка с подменой содержания информационных программ произошла 5 июня с 12:41 до 13:18.

По данным пресс-службы МТРК, все данные, размещённые в эфире в указанный период, являются фейком и провокацией.

Уточняется, что вещание телеканала и радиостанции уже восстановлено.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что экстренного обращения главы государства Владимира Путина в эфире не было, это произошло в результате взлома этих СМИ.