МТРК «Мир» сообщила о взломе эфира, вещание уже восстановлено
- РИА Новости
Незаконная врезка с подменой содержания информационных программ произошла 5 июня с 12:41 до 13:18.
По данным пресс-службы МТРК, все данные, размещённые в эфире в указанный период, являются фейком и провокацией.
Уточняется, что вещание телеканала и радиостанции уже восстановлено.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что экстренного обращения главы государства Владимира Путина в эфире не было, это произошло в результате взлома этих СМИ.