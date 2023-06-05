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Юрист Южалин: трудящимся в опасных условиях положен ежегодный дополнительный отпуск

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Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что некоторым категориям сотрудников должны предоставлять дополнительные дни отпуска и так называемый удлинённый отпуск.

Дополнительные дни отдыха положены тем, чьи условия труда по результатам специальной оценки признаны опасными со степенями второй, третьей либо четвёртой, объяснил эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таких работников составляет семь календарных дней», — отметил Южалин.

Помимо этого, дополнительный отпуск не менее трёх рабочих дней положен работникам, трудящимся в условиях ненормированного рабочего дня.

Также ежегодный дополнительный отпуск положен за работу в северных районах России, это восемь, 16 или 24 календарных дня в зависимости от региона.

Кроме того, дополнительные отпуска предоставляются спортсменам, тренерам, судьям, муниципальным служащим за выслугу лет и другим категориям лиц.

Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих обойдётся в 30 тыс. рублей.

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