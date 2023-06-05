Юрист Южалин: трудящимся в опасных условиях положен ежегодный дополнительный отпуск
Дополнительные дни отдыха положены тем, чьи условия труда по результатам специальной оценки признаны опасными со степенями второй, третьей либо четвёртой, объяснил эксперт в беседе с газетой «Известия».
«Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таких работников составляет семь календарных дней», — отметил Южалин.
Помимо этого, дополнительный отпуск не менее трёх рабочих дней положен работникам, трудящимся в условиях ненормированного рабочего дня.
Также ежегодный дополнительный отпуск положен за работу в северных районах России, это восемь, 16 или 24 календарных дня в зависимости от региона.
Кроме того, дополнительные отпуска предоставляются спортсменам, тренерам, судьям, муниципальным служащим за выслугу лет и другим категориям лиц.
Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих обойдётся в 30 тыс. рублей.