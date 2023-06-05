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Импорт фруктов и овощей на Урал вырос в полтора раза

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Импорт овощей и фруктов на Урал вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом, передаёт ОТР.
Импорт фруктов и овощей на Урал вырос в полтора раза
  • Gettyimages.ru

Как отмечается, с января таможенники оформили ввоз почти 20 тыс. тонн иностранных овощей и фруктов.

«На сегодняшний день всего из Республики Узбекистан ввезено полторы тысячи тонн плодовой и овощной продукции, из них основную долю занимают овощи и фрукты. Сейчас начался сезон ввоза косточковых культур — абрикосы, алыча, вишня. Далее будут сезонные овощи — это капуста, лук репчатый, осень — абрикосы, нектарины, персики», — рассказала начальник отдела карантинного санитарного контроля управления Россельхознадзора по Свердловской области Татьяна Патрушева.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

 

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