В Москве окончен этап работ по возведению пересадки на станции метро «Электрозаводская»

Специалисты завершили горнопроходческие работы в процессе возведения подземной пересадки между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий столичного метрополитена.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Завершена проходка горным способом подземного коридора протяжённостью 95,5 м под железной дорогой Казанского направления — строители преодолели это расстояние с использованием средств малой механизации, одновременно монтируя чугунные тюбинги обделки», — рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что работы проводились в условиях сложной гидрогеологии.

После окончания устройства гидроизоляции чугунной обделки строители приступят к монолитным работам, заключил вице-мэр.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии и радиальных станций метро построят три электродепо.