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Хирург Мустафин призвал отказаться от курения для профилактики атеросклероза

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Доцент кафедры факультетской хирургии РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Айдар Мустафин призвал отказаться от курения для профилактики атеросклероза.
Хирург Мустафин призвал отказаться от курения для профилактики атеросклероза
  • Gettyimages.ru

«От чего желательно отказаться — это от курения. Такое образное сравнение: сигареты — это дрова в руках смерти, которые она подбрасывает в пламя атеросклероза, который сжигает пациента. Если бледного всадника лишить топлива, то пламя атеросклероза угаснет. По крайней мере, если бляшки уже есть, они не будут так активно расти, прогрессировать и закрывать сосуды. Если же пока их нет, то заболевание дебютирует гораздо позже, чем если бы человек курил», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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