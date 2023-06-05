Хирург Мустафин призвал отказаться от курения для профилактики атеросклероза

Доцент кафедры факультетской хирургии РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Айдар Мустафин призвал отказаться от курения для профилактики атеросклероза.

«От чего желательно отказаться — это от курения. Такое образное сравнение: сигареты — это дрова в руках смерти, которые она подбрасывает в пламя атеросклероза, который сжигает пациента. Если бледного всадника лишить топлива, то пламя атеросклероза угаснет. По крайней мере, если бляшки уже есть, они не будут так активно расти, прогрессировать и закрывать сосуды. Если же пока их нет, то заболевание дебютирует гораздо позже, чем если бы человек курил», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.