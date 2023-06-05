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Более 550 человек проверили здоровье в парках Подмосковья на выходных

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В городских округах Московской области в минувшие выходные, 3 и 4 июня, прошла акция «Проверь здоровье в парке», бригады медработников выезжали в 17 округов, в том числе Орехово-Зуево, Дмитров и Щёлково.
Более 550 человек проверили здоровье в парках Подмосковья на выходных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минздрав Московской области.

«Это удобный формат: для проверки здоровья нет необходимости идти в поликлинику, пройти профосмотр можно во время прогулки на свежем воздухе. Несмотря на погоду, в минувшие выходные такой возможностью воспользовались 552 человека», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Как уточняется, для жителей региона доступно прохождение антропометрии, измерение артериального и внутриглазного давления и общий анализ крови.

В случае наличия осложнений пациента направляют в поликлинику, там проводят углублённое обследование, а результаты приходят на региональный портал «Госуслуги».

Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.

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