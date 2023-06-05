Более 550 человек проверили здоровье в парках Подмосковья на выходных
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минздрав Московской области.
«Это удобный формат: для проверки здоровья нет необходимости идти в поликлинику, пройти профосмотр можно во время прогулки на свежем воздухе. Несмотря на погоду, в минувшие выходные такой возможностью воспользовались 552 человека», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Как уточняется, для жителей региона доступно прохождение антропометрии, измерение артериального и внутриглазного давления и общий анализ крови.
В случае наличия осложнений пациента направляют в поликлинику, там проводят углублённое обследование, а результаты приходят на региональный портал «Госуслуги».
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