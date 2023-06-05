Вирусолог Чумаков прокомментировал данные о лечении пациентов с ОРЗ на фоне пандемии COVID-19

Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с НСН прокомментировал данные о якобы неправильном лечении пациентов с симптомами ОРЗ в ряде стран на фоне пандемии COVID-19.

В частности, он дал оценку данным Национального института здравоохранения в Чикаго о том, что у 59% людей, у которых диагностировали COVID-19, была болезнь, вызванная респираторными заболеваниями, отличными от коронавируса, поэтому им было назначено неправильное лечение.

«Проценты надо проверять. Мне кажется, несколько преувеличен процент ложных диагнозов. Скорее всего, большая часть этих ложно диагностированных случаев всё-таки были вирусными инфекциями, а не бактериальными», — сказал он.

Также он заявил, что применявшаяся против COVID-19 терапия была адекватна для других вирусных заболеваний.

«Может, что-то делалось лишнее, так как против ковида ещё использовались другие специфические методы лечения, однако общие противовирусные мероприятия всё же проводились, так что не думаю, что кто-то сильно пострадал», — сказал он.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о сохранении угрозы появления опасного штамма коронавирусной инфекции COVID-19.