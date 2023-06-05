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Голикова: уровень безработицы в России обновил исторический минимум

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Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова: уровень безработицы в России обновил исторический минимум
  • РИА Новости

«Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле обновил исторический минимум — 3,3%. Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тыс. человек, что на 41 тыс. меньше, чем в начале года», — приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Об этом она сказала на очередном заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

При этом, добавила Голикова, база вакансий портала «Работа России» составляет более 1,8 млн предложений о работе для соискателей.

Ранее независимый специалист по кадрам Зулия Лоикова в беседе с телеканалом «360» перечислила некоторые преимущества работы в удалённом формате, который получил распространение в период пандемии коронавируса.

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