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Медучреждения Крыма подключили к единой базе донорства крови и её компонентов

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Медицинские учреждения Крыма успешно интегрировали в единую базу донорства крови и её компонентов.
Медучреждения Крыма подключили к единой базе донорства крови и её компонентов
  • РИА Новости

Отмечается, что специалисты перевели на новый формат работы пять местных учреждений службы крови — в Симферополе, Керчи, Ялте, Саках и Евпатории, пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на Минздрав Республики Крым.

Устаревшее оборудование заменили на новые программно-аппаратные комплексы, а медицинский и техперсонал прошёл курсы обучения работе с новым программным обеспечением.

Подключение к единой информационной базе обеспечит доступ доноров — граждан Крыма — к цифровым сервисам, предоставляемым через личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее НСН сообщила, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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