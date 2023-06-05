Медучреждения Крыма подключили к единой базе донорства крови и её компонентов

Медицинские учреждения Крыма успешно интегрировали в единую базу донорства крови и её компонентов.

Отмечается, что специалисты перевели на новый формат работы пять местных учреждений службы крови — в Симферополе, Керчи, Ялте, Саках и Евпатории, пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на Минздрав Республики Крым.

Устаревшее оборудование заменили на новые программно-аппаратные комплексы, а медицинский и техперсонал прошёл курсы обучения работе с новым программным обеспечением.

Подключение к единой информационной базе обеспечит доступ доноров — граждан Крыма — к цифровым сервисам, предоставляемым через личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее НСН сообщила, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.