Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава Ульяновской области рассказал о 22 случаях отравления сидром в регионе

Короткая ссылка
В Ульяновской области зафиксировано 22 случая отравления суррогатным сидром. Об этом проинформировал губернатор региона Алексей Русских в своём Telegram-канале.
Глава Ульяновской области рассказал о 22 случаях отравления сидром в регионе
  • Gettyimages.ru

Он уточнил, что восемь человек скончались, остальным оказывается медицинская помощь. 

Губернатор призвал предпринимателей региона срочно прекратить продажу сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

Глава региона рассказал, что, по предварительным данным, люди отравились произведённым в Самарской области напитком «Мистер Сидр».

По его словам, правоохранительные органы изымают данную продукцию в Ульяновской области.

Ранее СК России сообщил, что индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить