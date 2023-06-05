Глава Ульяновской области рассказал о 22 случаях отравления сидром в регионе
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Он уточнил, что восемь человек скончались, остальным оказывается медицинская помощь.
Губернатор призвал предпринимателей региона срочно прекратить продажу сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.
Глава региона рассказал, что, по предварительным данным, люди отравились произведённым в Самарской области напитком «Мистер Сидр».
По его словам, правоохранительные органы изымают данную продукцию в Ульяновской области.
Ранее СК России сообщил, что индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области.