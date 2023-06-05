Глава Ульяновской области рассказал о 22 случаях отравления сидром в регионе

В Ульяновской области зафиксировано 22 случая отравления суррогатным сидром. Об этом проинформировал губернатор региона Алексей Русских в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что восемь человек скончались, остальным оказывается медицинская помощь.

Губернатор призвал предпринимателей региона срочно прекратить продажу сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

Глава региона рассказал, что, по предварительным данным, люди отравились произведённым в Самарской области напитком «Мистер Сидр».

По его словам, правоохранительные органы изымают данную продукцию в Ульяновской области.

Ранее СК России сообщил, что индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области.