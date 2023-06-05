Минобрнауки поручило вузам принимать абитуриентов из Белгородской области по собеседованию

Министерство науки и высшего образования поручило вузам проводить вступительные испытания в форме собеседования для выпускников школ Белгородской области.

«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует в срок до 7 июня 2023 г. обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, устанавливающие правила приёма абитуриентов в 2023—2024 учебном году, предусматривающие проведение вступительных испытаний в форме собеседования для лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области», — говорится в письме министерства, размещённом на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Отмечается, что информацию о проделанной работе необходимо предоставить до 8 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что в Кисловодск на отдых прибыли дети из приграничных районов Белгородской области. Они пробудут на курорте две недели.