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«Вкусно — и точка» создаст в России хаб по производству пищевого оборудования

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» планирует создать в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, заявил гендиректор сети Олег Пароев.
«Вкусно — и точка» создаст в России хаб по производству пищевого оборудования
  • РИА Новости

По его словам, кухни предприятия используют много импортного высокотехнологичного оборудования.

«Наша задача — поэтапно создать технологический производственный хаб на территории России, который сможет производить сначала, может быть, менее сложные, а потом всё более сложные виды такого высокотехнологического оборудования», — цитирует РИА Новости Пароева.

Он отметил, что наработки в данном направлении уже имеются.

В декабре 2022 года российское ООО «Система ПБО», владеющее сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», подало заявку на регистрацию двух своих товарных знаков в Узбекистане.

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