Около 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях
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Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.
В ведомстве сообщили, что утром 5 июня произошло аварийное отключение подстанции.
«Прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тыс. граждан», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее прокуратура Волгоградской области начала проверку после отключения электроэнергии в Центральном районе Волгограда.