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Около 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

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Около 22 тыс. жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры остались без света из-за аварийного отключения подстанции.
Около 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.

В ведомстве сообщили, что утром 5 июня произошло аварийное отключение подстанции.

«Прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тыс. граждан», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее прокуратура Волгоградской области начала проверку после отключения электроэнергии в Центральном районе Волгограда.

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