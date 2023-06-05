Около 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

Около 22 тыс. жителей Владивостока и объекты социальной инфраструктуры остались без света из-за аварийного отключения подстанции.

Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.

В ведомстве сообщили, что утром 5 июня произошло аварийное отключение подстанции.

«Прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тыс. граждан», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее прокуратура Волгоградской области начала проверку после отключения электроэнергии в Центральном районе Волгограда.