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В Волгограде более 260 домов и 20 соцобъектов остались без света из-за аварии в центре

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Прокуратура Волгоградской области начала проверку после отключения электроэнергии в Центральном районе Волгограда.
В Волгограде более 260 домов и 20 соцобъектов остались без света из-за аварии в центре
  • РИА Новости

«В результате аварии без электроснабжения остались 266 многоквартирных домов, 20 социальных учреждений, на ряде объектов отсутствует водоснабжение», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

22 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии.

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