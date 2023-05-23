В Волгограде более 260 домов и 20 соцобъектов остались без света из-за аварии в центре

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после отключения электроэнергии в Центральном районе Волгограда.

«В результате аварии без электроснабжения остались 266 многоквартирных домов, 20 социальных учреждений, на ряде объектов отсутствует водоснабжение», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

22 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии.