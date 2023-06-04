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Администрация Мелитополя объяснила звук взрыва в городе уничтожением взрывчатых веществ

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Взрыв, который ранее прозвучал на юге Мелитополя, вызван уничтожением найденных в схронах взрывчатых веществ.
Администрация Мелитополя объяснила звук взрыва в городе уничтожением взрывчатых веществ
  • РИА Новости

Об этом заявили власти города в Telegram-канале администрации.

«Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности.

Обстановка в городе спокойная.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе произошёл взрыв.

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