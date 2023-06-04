Администрация Мелитополя объяснила звук взрыва в городе уничтожением взрывчатых веществ
- РИА Новости
Об этом заявили власти города в Telegram-канале администрации.
«Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности.
Обстановка в городе спокойная.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе произошёл взрыв.