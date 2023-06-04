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В числе эвакуированных из загоревшейся больницы Новосибирска оказалась черепаха

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В числе эвакуированных из-за пожара в больнице Новосибирска оказалась черепаха, заявили в региональном Минздраве.
В числе эвакуированных из загоревшейся больницы Новосибирска оказалась черепаха
  • Gettyimages.ru

«Из пострадавшего от пожара корпуса ЦКБ медики оперативно эвакуировали не только 150 пациентов, в том числе семь реанимационных, но и черепаху, которая живёт в отделении терапии», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее сообщалось о возгорании крыши Центральной клинической больницы в Советском районе города.

Впоследствии в ГУ МЧС России по региону проинформировали о ликвидации пожара.

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