В числе эвакуированных из загоревшейся больницы Новосибирска оказалась черепаха

В числе эвакуированных из-за пожара в больнице Новосибирска оказалась черепаха, заявили в региональном Минздраве.

«Из пострадавшего от пожара корпуса ЦКБ медики оперативно эвакуировали не только 150 пациентов, в том числе семь реанимационных, но и черепаху, которая живёт в отделении терапии», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее сообщалось о возгорании крыши Центральной клинической больницы в Советском районе города.

Впоследствии в ГУ МЧС России по региону проинформировали о ликвидации пожара.