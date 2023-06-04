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Володин призвал СК и Генпрокуратуру расследовать убийство пленных красноармейцев в Польше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру России расследовать убийства военнопленных Красной армии в начале XX века в Польше.
Володин призвал СК и Генпрокуратуру расследовать убийство пленных красноармейцев в Польше
  • РИА Новости

«Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров», — заявил он.

По словам Володина, нынешние польские политики «исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского», который ненавидел Россию. Он напомнил, что во время правления Пилсудского в стране совершались преступления против человечества: в 1919—1921 годах более 30 тыс. красноармейских офицеров и солдат были расстреляны и замучены, а польские военнопленные лагеря были такими же, как и нацистские.

«Руководство Польши не способно признавать свои ошибки. Подобные кровавые преступления не имеют срока давности», — подчеркнул Володин.

В 2022 году ФСБ России опубликовала архивные документы о деятельности оперативных групп 4-го (зафронтового) управления НКГБ СССР на территории Польши и о сотрудничестве подразделений польской Армии Крайовой с нацистскими оккупантами. В докладах рассказано, как аковцы взаимодействовали с гитлеровцами, а также готовили расправы над сослуживцами-евреями и советскими военнослужащими. 

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