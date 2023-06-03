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Семь человек пострадали в ДТП в Оренбургской области

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Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Оренбургской области.
Семь человек пострадали в ДТП в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

«В результате ДТП пострадали семь человек, один из них — несовершеннолетний ребёнок», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что один водитель и пять пассажиров были госпитализированы.

По предварительной информации, ДТП произошло на 633-м километре автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республики Казахстан в районе села Буланово. В ходе аварии столкнулись автомобили Toyota RAV4 и SsangYong.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей.

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