Семь человек пострадали в ДТП в Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.
«В результате ДТП пострадали семь человек, один из них — несовершеннолетний ребёнок», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что один водитель и пять пассажиров были госпитализированы.
По предварительной информации, ДТП произошло на 633-м километре автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республики Казахстан в районе села Буланово. В ходе аварии столкнулись автомобили Toyota RAV4 и SsangYong.
Ранее сообщалось, что в ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей.