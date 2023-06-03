В ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей

Среди пострадавших в ДТП в Санкт-Петербурге двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что пострадали дети 2006 и 2016 годов рождения.

«Трое из пострадавших — в тяжёлом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента», — говорится в сообщении.

3 июня в Санкт-Петербурге произошла авария с участием 12 автомобилей, в результате ДТП пострадали по меньшей мере 16 человек.