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В ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей

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Среди пострадавших в ДТП в Санкт-Петербурге двое детей.
В ДТП с участием грузовика в Петербурге пострадали двое детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что пострадали дети 2006 и 2016 годов рождения.

«Трое из пострадавших — в тяжёлом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента», — говорится в сообщении.

3 июня в Санкт-Петербурге произошла авария с участием 12 автомобилей, в результате ДТП пострадали по меньшей мере 16 человек.

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