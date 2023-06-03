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Малком: «Зенит» может взять ещё пять чемпионств подряд

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Нападающий «Зенита» Малком заявил, что «Зенит» может стать чемпионом России ещё пять раз подряд.
Малком: «Зенит» может взять ещё пять чемпионств подряд
  • РИА Новости

«Я более чем уверен, что «Зениту» по силам взять ещё пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду», — цитирует Малкома «Фонтанка».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит». 28 мая игрока вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

«Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. В 30-м туре сине-бело-голубые на своём поле примут «Факел». Все матчи тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв рассказал о подготовке к специальной акции в честь десятого чемпионства «Зенита».

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