Нападающий «Зенита» Малком заявил, что «Зенит» может стать чемпионом России ещё пять раз подряд.

«Я более чем уверен, что «Зениту» по силам взять ещё пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду», — цитирует Малкома «Фонтанка».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит». 28 мая игрока вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

«Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. В 30-м туре сине-бело-голубые на своём поле примут «Факел». Все матчи тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв рассказал о подготовке к специальной акции в честь десятого чемпионства «Зенита».