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Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе в Волгограде

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В Волгограде посетитель кафе во время конфликта устроил стрельбу, предположительно, из травматического пистолета, в результате чего три человека пострадали.
Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе в Волгограде
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МВД России по Волгоградской области.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером в пятницу, 2 июня.

«В результате в больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района», — рассказали в ведомстве.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В августе прошлого года стало известно, что мужчина в кафе Зеленограда застрелил одного человека и ранил ещё двоих в ходе конфликта.

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