Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе в Волгограде
- РИА Новости
Об этом сообщили в МВД России по Волгоградской области.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером в пятницу, 2 июня.
«В результате в больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района», — рассказали в ведомстве.
В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В августе прошлого года стало известно, что мужчина в кафе Зеленограда застрелил одного человека и ранил ещё двоих в ходе конфликта.