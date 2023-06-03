Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе в Волгограде

В Волгограде посетитель кафе во время конфликта устроил стрельбу, предположительно, из травматического пистолета, в результате чего три человека пострадали.

Об этом сообщили в МВД России по Волгоградской области.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером в пятницу, 2 июня.

«В результате в больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района», — рассказали в ведомстве.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В августе прошлого года стало известно, что мужчина в кафе Зеленограда застрелил одного человека и ранил ещё двоих в ходе конфликта.