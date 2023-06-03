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По факту подрыва автомобиля в Запорожской области возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели предпринимателя в Запорожской области в результате подрыва автомобиля.
По факту подрыва автомобиля в Запорожской области возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом жителя посёлка городского типа Михайловки Михайловского района Запорожской области и покушения на убийство находившихся рядом с ним пассажиров — мужчины и женщины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство местного предпринимателя.

Ранее стало известно, что в центре Михайловки Запорожской области произошёл взрыв.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил гибель предпринимателя из Запорожской области в результате подрыва автомобиля, ещё два человека пострадали.

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