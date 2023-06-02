Два человека получили ранения при подрыве автомобиля в Запорожской области

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил гибель предпринимателя из Запорожской области в результате подрыва автомобиля, ещё два человека пострадали.

«В результате теракта... с тремя людьми убит 53-летний местный предприниматель Сергей Дидоводюк. Ещё два человека, находившиеся в момент взрыва, получили ранения», — сообщил он.

По словам Рогова, пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, они находятся в стабильном состоянии.

Он отметил, что погибший при подрыве предприниматель активно участвовал в восстановлении мирной жизни региона и бесплатно кормил нуждающихся в своём кафе.

Ранее стало известно, что в центре Михайловки Запорожской области произошёл взрыв.

По словам Рогова, владелец авто погиб на месте.