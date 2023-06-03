Губернатор Ведерников: атака БПЛА 27 мая в Псковской области квалифицирована как теракт

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что следователи возбудили уголовное дело о теракте после того, как 27 мая два беспилотника атаковали здание нефтепровода в Невельском районе.

AFP

Об этом губернатор сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram. По словам Ведерникова, управлению СК России передали материалы доследственной проверки по факту произошедшего. «Оно уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта», — констатировал он. 27 мая Ведерников сообщил, что административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново в Псковской области получило повреждения в результате атаки двух БПЛА.