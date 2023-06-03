Губернатор Ведерников: атака БПЛА 27 мая в Псковской области квалифицирована как теракт
- AFP
Об этом губернатор сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.
По словам Ведерникова, управлению СК России передали материалы доследственной проверки по факту произошедшего.
«Оно уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта», — констатировал он.
27 мая Ведерников сообщил, что административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново в Псковской области получило повреждения в результате атаки двух БПЛА.