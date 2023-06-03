RT показал кадры погибших при попытке прорыва 1 июня в Шебекинский район бойцов ВСУ
- AFP
На кадрах видны тела погибших украинских военных.
Уточняется, что преодолеть госграницу им не удалось, бойцов ликвидировали в районе села Новая Таволжанка.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска в ночь на 1 июня предприняли попытку атаковать в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».
По данным ведомства, попытка атаки произошла в 03:57 силами группы военных до 30 человек после часового обстрела погранпункта и жилых кварталов Новой Таволжанки.