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RT показал кадры погибших при попытке прорыва 1 июня в Шебекинский район бойцов ВСУ

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RT
Опубликованы кадры погибших бойцов ВСУ, которые пытались прорваться в Шебекинский район Белгородской области 1 июня.
RT показал кадры погибших при попытке прорыва 1 июня в Шебекинский район бойцов ВСУ
  • AFP

На кадрах видны тела погибших украинских военных.

Уточняется, что преодолеть госграницу им не удалось, бойцов ликвидировали в районе села Новая Таволжанка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска в ночь на 1 июня предприняли попытку атаковать в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

По данным ведомства, попытка атаки произошла в 03:57 силами группы военных до 30 человек после часового обстрела погранпункта и жилых кварталов Новой Таволжанки.

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