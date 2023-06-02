Правительство России запретило езду транспорта с шипованными шинами летом
В перечне неисправностей указана установка на машину шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период (июнь, июль, август).
«На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 сентября.
2 июня правительство России утвердило обновлённый перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться транспортом.