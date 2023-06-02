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Правительство России запретило езду транспорта с шипованными шинами летом

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Правительство России приняло постановление, запрещающее использовать шипованные шины летом. Также в перечень нарушений включено отсутствие зимних шин в зимний период.

В перечне неисправностей указана установка на машину шин с шипами противоскольжения, применяемых в летний период (июнь, июль, август).

«На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.

2 июня правительство России утвердило обновлённый перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться транспортом.

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