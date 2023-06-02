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Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Супера и издание «Проект»

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Минюст России включил в перечень иноагентов журналиста Романа Супера и издание «Проект».
Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Супера и издание «Проект»
  • РИА Новости

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Р. Кузахметов, Д.Б. Орешкин, Р.В. Супер, издание «Проект», общество с ограниченной ответственностью «ЯРНОВОСТИ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее иностранный агент Семён Слепаков* подал иск к Министерству юстиции России с требованием снять с него статус иноагента.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

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