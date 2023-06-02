РИА Новости: в Белгородской области задержаны бизнесмены Тебекин и Бобрицкий

В Белгородской области задержаны местные бизнесмены Владимир Тебекин и Геннадий Бобрицкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Агентство отмечает, что задержание проводилось сотрудниками ФСБ.

По информации собеседника, предприниматели подозреваются «в совершении серии экономических преступлений».

Как пишет агентство, Тебекин является почётным президентом Федерации бокса Белгородской области и президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». В прошлом он был владельцем нескольких предприятий в области.

Бобрицкий же являлся владельцем ряда организаций в Белгородской, Воронежской и Курской областях, в том числе «Приосколье», которая производит птицу.

Официальных комментариев и подтверждений не приводится.

В марте Свердловский районный суд в Белгороде арестовал экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, который подозревается в получении взятки.

По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2021 года он действовал в интересах нескольких коммерческих организаций и помог в выдаче разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости.