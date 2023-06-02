Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: в Белгородской области задержаны бизнесмены Тебекин и Бобрицкий

Короткая ссылка
В Белгородской области задержаны местные бизнесмены Владимир Тебекин и Геннадий Бобрицкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Агентство отмечает, что задержание проводилось сотрудниками ФСБ.
РИА Новости: в Белгородской области задержаны бизнесмены Тебекин и Бобрицкий
  • РИА Новости

По информации собеседника, предприниматели подозреваются «в совершении серии экономических преступлений».

Как пишет агентство, Тебекин является почётным президентом Федерации бокса Белгородской области и президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». В прошлом он был владельцем нескольких предприятий в области.

Бобрицкий же являлся владельцем ряда организаций в Белгородской, Воронежской и Курской областях, в том числе «Приосколье», которая производит птицу.

Официальных комментариев и подтверждений не приводится.

В марте Свердловский районный суд в Белгороде арестовал экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, который подозревается в получении взятки.

По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2021 года он действовал в интересах нескольких коммерческих организаций и помог в выдаче разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить