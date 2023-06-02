Замгубернатора Белгородской области: электричество в Шебекине подадут в течение 2—3 часов
- РИА Новости
«Постараемся в течение двух-трёх часов подать электроэнергию на город Шебекино», — сказал он в своём видеообращении в Telegram.
По словам Полежаева, МРСК «Белгородэнерго» сформировано 49 аварийно-восстановительных бригад численным составом 216 человек и 77 единиц техники.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов города Шебекина.
Двое мужчин пострадали в приграничной Новой Таволжанке из-за обстрела со стороны украинской армии. По селу было выпущено 40 снарядов ствольной артиллерии.